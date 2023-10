Mau Tempo. Sete desalojados e mais de 3.400 ocorrências até às 19h00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou esta quinta-feira 3.470 ocorrências devido ao mau tempo desde a meia-noite desta terça-feira até às 19h00 de quinta-feira.



O comandante nacional André Fernandes indicou que o tempo deverá melhor na tarde de sexta-feira, voltando a piorar no domingo.

“A tendência atual é de desagravamento, mas há possibilidade de precipitação intensa e rajadas de vento durante a noite desta quinta-feira e a manhã de sexta-feira”, afirmou em conferência de imprensa.

“A previsão é de novo agravamento no domingo e segunda-feira”, acrescentou, indicando que haverá ainda uma avaliação por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Devido ao mau tempo foram registados sete desalojados, cinco no Porto na quarta-feira e dois em Palmela, além de pessoas pontualmente retiradas de habitações.

O comandante nacional da Proteção Civil referiu ainda que 12 crianças foram evacuadas de uma creche em Oeiras e deu conta de seis pessoas evacuadas de carros inundados em Frielas, Loures, e uma pessoa evacuada preventivamente da sua habitação

“Não há vítimas a registar e o dispositivo deu resposta, minimizando os danos e os potenciais danos que este evento tinha”, indicou.