Mau tempo. Portugal continental com 2.694 ocorrências até às 22h00

Portugal continental registou até às 22:00 de hoje 2.694 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na região de Lisboa e com uma acalmia nas últimas horas, adiantou à Lusa a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Fonte da ANEPC sublinhou que, entre as 00:00 e as 22:00 de hoje, a área mais afetada foi a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.292 ocorrências, enquanto a região Centro contabilizou 490 e o Alentejo 430.

Num balanço anterior, Portugal continental tinha registado, até às 17:00, 2.203 ocorrências e, até às 13:30, a ANEPC tinha registado 1.214 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

Em termos de tipologia de ocorrências, mantiveram-se até às 22:00 de hoje as inundações com um maior número, seguido de quedas de árvore e limpezas de via, referiu a mesma fonte.

A ANEPC sublinhou ainda que não tinha registo de qualquer vítima ou situação de maior dimensão, apontando também uma acalmia nas últimas horas.

"Muitas das ocorrências verificam-se porque ao final do dia as pessoas regressam a casa e algumas pediram apoio e estas foram contabilizadas como ocorrências, apesar de não serem significativas", explicou.

Todos os distritos de Portugal continental estiveram desde as 06:00 de hoje sob aviso laranja devido à chuva e vento.

Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão agora sob aviso amarelo, até às 06:00 de sexta-feira, devido à chuva.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso laranja devido a agitação marítima até às 21:00 de sexta-feira, enquanto o aviso para Faro, Setúbal e Beja é válido até às 18:00 de sexta-feira.