Mau tempo obriga a realojamento de cinco pessoas no Porto

O mau tempo que se faz sentir em Portugal já obrigou ao realojamento de cinco pessoas no Porto. A informação foi avançada pelo presidente do município, Rui Moreira.

Em declarações aos jornalistas, o autarca portuense anunciou o realojamento de uma família de cinco pessoas - um casal com três filhos, da zona das Fontainhas, na freguesia do Bonfim - no Seminário de Vilar. Esta família ficará alojada no Seminário "o tempo que for preciso”.

Rui Moreira disse a situação é "grave" e "complicada" e descreveu uma "pluviosidade absolutamente anormal", de cerca de "20 litros de por metro quadrado em uma hora".

O comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, adiantou à agência Lusa que ocorreram, até às 23h00, 70 ocorrências "relativamente ligeiras" devido ao mau tempo, com infiltrações, inundações, duas quedas de árvore e quedas de estruturas, mas sem vítimas".

"Registou-se entre 18h00 e as 20h00 um pico de precipitação bastante alto, elevado número de ocorrências, com 40 em duas horas", detalhou.

Segundo o autarca, foi encerrado o túnel do Campo Alegre, assim como o tabuleiro inferior da ponte D. Luís I. Rui Moreira também indicou que não tem informações da Metro do Porto que possam indiciar novas inundações causadas pelas obras.

"A nossa preocupação neste momento é continuar a fazer ações de limpeza. Temos todo o pessoal da Porto Ambiente na rua, exatamente para libertar bueiros e sarjetas e tudo mais", indicou o presidente da Câmara Municipal do Porto.

Rui Moreira pediu à população "a maior prudência possível", já que a situação pode repetir-se durante quinta-feira ou, "inclusivamente, ser mais grave".

A depressão Aline está a chegar a Portugal continental, e está a causar maioritariamente inundações e quedas de árvores. Já nesta quarta-feira, a chuva obrigou ao encerramento do túnel na rotunda AEP.