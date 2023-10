Inflação dificulta planos de casamento. "Privilegiamos o dia-a-dia e não o grande dia"

Em plena escalada dos preços, não é só no supermercado e na habitação que os portugueses têm de cortar no orçamento. Quem começa uma vida em casal sente especialmente os impactos da inflação, quando prepara um casamento ou procura uma casa.

Ainda assim, as estatísticas são positivas. Segundo dados da Pordata, em 2022 celebraram-se 36.952 casamentos em Portugal, o maior número desde 2011. O aumento das uniões entre pessoas do mesmo sexo ajuda a explicar estes números, a par da pandemia: muitos dos enlaces adiados em 2020 e 2021, devido aos confinamentos e às restrições sanitárias, tomaram finalmente lugar no ano passado.

Porém, no que a Covid-19 ajudou, também dificultou. A quebra na faturação e a inflação provocada pela guerra na Ucrânia são as duas grandes causas do aumento dos preços no setor dos casamentos, desde a alimentação à lua-de-mel.

Ana Amaro e Vasco Carneiro estão noivos há cinco anos e vieram este ano à Exponoivos, em Lisboa, há procura de soluções em conta para o casamento. Entre faturas e orçamentos, são rápidos a fazer um balanço: uma cerimónia em Portugal, com 75 convidados – “o que nem é um casamento muito grande” – pode “facilmente custar mais de dez mil euros”. E na hora de reduzir gastos, a lista de convidados é a primeira a sofrer cortes.

“Optamos por ter as pessoas mais importantes. Vamos casar na igreja e para essa parte toda a gente poderá ir. Para o copo de água, talvez não. Custa-nos, mas faz parte. É impossível suportar um casamento com muitos convidados hoje em dia”, explicam.