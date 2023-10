Detido suspeito de ameaçar de morte juíza do Tribunal de Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de injuriar e ameaçar de morte uma juíza do Tribunal de Família e Menores de Matosinhos, titular do processo onde aquele era visado, por discordar das suas decisões, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ referiu que, por causa dessas ameaças, a magistrada teve, após avaliação de risco, de recorrer a segurança pessoal por parte da PSP e de pedir escusa de intervenção no processo.

O intuito do detido passava por “constranger o livre exercício das funções daquele órgão de soberania”, explicou a PJ.

Além da juíza, o suspeito também agrediu um segurança do Tribunal de Matosinhos, no distrito do Porto.

Segundo a PJ, o processo em que o homem de 49 anos era visado envolvia o seu filho menor.

O detido, sem atividade profissional fixa, com paradeiro incerto e com referências policiais por crimes contra a propriedade, integridade física e liberdade pessoal, foi presente a primeiro interrogatório judicial ficando em prisão preventiva – medida de coação mais gravosa.

A PJ sublinhou que o detido está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de coação sobre órgão constitucional, injúria agravada, ofensa à integridade física qualificada e ameaça agravada”.