Briefing do Conselho de Ministros cancelado, cheias encerram algumas escolas e serviços

O briefing do Conselho de Ministros desta quinta-feira foi cancelado devido ao mau tempo. Num curto comunicado enviado às redações, a presidência do Conselho de Ministros informa que a decisão foi tomada "face às condições meterológicas" que estão a fazer-se sentir de norte a sul de Portugal continental desde a madrugada.

Entre a meia-noite e as 15h00 de hoje, a depressão Aline provocou pelo menos 1.736 ocorrências, sobretudo inundações em habitações, estradas, lojas, garagens e caves, com vários serviços a encerrarem nas últimas horas devido à chuva e vento fortes. Não há registo de vítimas para já.

Do total de ocorrências, 90% concentraram-se nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa. Entre as 12h e as 13h, "a área mais afetada foi Lisboa, sendo que a Grande Lisboa contabilizou 155 ocorrências, seguida do distrito de Setúbal com 67 ocorrências", disse o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), à agência Lusa.

Com a passagem da Aline, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira ventos que podem chegar aos 110 km/h. Todos os distritos do continente estão sob aviso laranja. O arquipélago dos Açores está sob alerta amarelo para amanhã.

Grande Lisboa uma das mais afetadas

Em Lisboa, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, vai estar esta tarde no Centro de Coordenação Operacional Municipal, em Monsanto, para acompanhar o evoluir da situação.

Em comunicado, a Presidência da República diz que Marcelo Rebelo de Sousa está "a acompanhar com particular atenção, [a partir] da Bélgica, onde termina hoje a visita de Estado, as ocorrências causadas pela passagem da depressão Aline".

"O Presidente da República manifesta a sua preocupação e solidariedade aos cidadãos afetados, apelando a todos que adotem os devidos comportamentos e medidas necessárias de proteção, muito agradecendo aos agentes de proteção civil, que, de forma incansável, têm contribuído para mitigar a atual situação", lê-se no site da presidência.

O Metro de Lisboa está a registar perturbações na sequência do mau tempo, com a Metropolitano a indicar na rede social X (ex-Twitter) que "durante o dia poderão ocorrer outros constrangimentos com impacto no funcionamento do serviço".