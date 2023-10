Vítimas em Gaza "não podem deixar de ser encaradas de forma humanitária", diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou esta quarta-feira solidariedade para com as pelo menos 500 vítimas num hospital em Gaza, optando por não responsabilizar nenhum lado entre Hamas e Israel por existirem “várias versões e vários pontos de vista”.

Em Bruxelas, e fazendo a ponte entre o ataque terrorista na capital belga e o ataque em Gaza, Marcelo não esqueceu uma palavra de “sensibilidade muito especial, para com as vitimas dos conflitos, sejam eles onde forem, quais forem”.

“São sempre vítimas civis inocentes, e que não podem deixar de ser encaradas de forma humanitária. Sobre essa matéria, existem várias versões e vários pontos de vista, que cabem num segundo plano, da responsabilização, pelo que aconteceu”, afirma o chefe de Estado, indicando que a “segunda parte não afasta a primeira”.

“Este é o momento de fazer tudo para que haja futuro numa região que tem sofrido muito ao longo do tempo. Isso ganha-se mais com o silêncio e com a diplomacia, se possível, do que com o falar na matéria.”

“O nosso primeiro pensamento vai para as vítimas”, disse, comparando o caso com ataques a edifícios com civis durante a guerra na Ucrânia.