“Que cesse o fragor das armas”, diz Patriarca de Lisboa

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, pede que “cesse o fragor das armas, o rugido dos canhões e o refrão de mortandade”.

D. Rui Valério correspondeu à iniciativa convocada pelo Patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, para rezar o terço pela paz no mundo, neste dia 17 de outubro, tendo celebrado uma homilia na igreja de São Roque, em Lisboa.

Durante essa homilia, D. Rui Valério deixou um apelo ao fim de todos os conflitos que continuam a fazer vítimas.

“Da mesma forma que o mundo é tantas vezes manchado pelo flagelo da guerra, nós cremos, enquanto mulheres e homens de boa vontade, ser elementos e protagonistas de transformação da graça de Deus”, declarou perante os fiéis.

Referindo-se, em concreto, ao conflito entre o Hamas e Israel, o Patriarca de Lisboa considerou que o Papa Francisco está a desempenhar um papel importante como intermediário entre ambos os lados.

“Desde logo pela oração que ele não cessa de elevar a Deus. Depois, também já por diversas ocasiões manifestou a sua disponibilidade para ser intermediário, para ser uma ponte, na senda aliás do Evangelho, uma é paz integral. É a paz nos dois lados da fronteira, nos dois campos”, sustenta.

D. Rui Valério diz ter informações de que a comunidade católica minoritária, em Gaza, “tem defendido as suas famílias e bens, para além de ter-se colocado ao serviço da população”.

Patriarca apela a redes de solidariedade para combater pobreza

A homilia celebrada na Igreja de São Roque decorreu também para assinalar o Dia Internacional para Erradicação da Pobreza.

O Patriarca de Lisboa sublinhou a importância de recorrer a redes de solidariedade, face aos novos focos de pobreza.

“Cada vez mais surgem pessoas a viver em condições de pobreza, mas que elas próprias têm uma profissão. Não estão numa situação de ausência de um trabalho. No entanto, quando se chega a um determinado momento do mês, começam a ter alguma dificuldade para fazer face às necessidades primárias da do seu dia a dia.

D. Rui Valério apela a uma reflexão nacional que inclua a sociedade civil, associações, instituições religiosas e Governo, como forma de ajudar a erradicar as várias formas de pobreza, no país.

“O problema é tão complexo que toda a sociedade deve sentir-se envolvida nesta urgência”, aponta.

A Jornada de Oração e Jejum pela paz leva esta quarta-feira à recitação do terço pelas crianças, em Fátima, a partir das 18h30, na Capelinha das Aparições.