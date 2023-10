Quatro lusodescendentes morreram e quatro estão desaparecidos em Israel

O primeiro-ministro informou esta quarta-feira que quatro cidadãos lusodescendentes morreram em Israel e quatro estão desaparecidos, presumindo-se que estejam reféns. António Costa declarou que o Governo está a procurar repatriar dois portugueses que estão em Gaza, assim como os seus familiares.

"Neste momento, temos identificados quatro lusodescendentes que faleceram em Israel. Temos quatro lusodescendentes desaparecidos, presumimos que sejam neste momento reféns", indicou António Costa no debate parlamentar preparatório sobre a reunião da próxima semana do Conselho Europeu.

O chefe do executivo informou ainda que há dois cidadãos nacionais na Faixa de Gaza, "três familiares desses cidadãos nacionais e mais três familiares de palestinianos que residem em Portugal", estando o Governo a "procurar uma operação de repatriamento de forma a que possam retomar as suas vidas em segurança em Portugal".

Até agora, apenas tinha sido confirmada a morte de três luso-israelitas. Rotem Neumann, Dorin Atias e Tair Bira eram as três jovens vítimas do ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro.

Desde o início do conflito, a 8 de outubro, já morreram, pelo menos, 3.478 palestinianos e cerca de 1.300 israelitas. A possibilidade de entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza reabriu-se esta quarta-feira.



A região, com 2,3 milhões de habitantes, está cercada por Israel, que tem em preparação uma possível ofensiva terrestre para tentar derrotar o Hamas. Israel mantém o enclave palestiniano sob bloqueio económico desde 2007, ano em que o Hamas assumiu o controlo do território.