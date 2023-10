Mau Tempo. Proteção Civil apela à população que evite deslocações esta quinta-feira

A Proteção Civil pediu esta quarta-feira que a população evite deslocações desnecessárias devido ao mau tempo, levando o estado de prontidão no continente para laranja a partir da meia-noite desta quinta-feira.

“As deslocações que possam ser evitadas para amanhã, seria bom que fosse”, indicou o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Miguel Cruz, que alertou que há risco de novas ocorrências a partir do fim do dia de hoje.

Foram registadas 2.060 ocorrências devido ao mau tempo desde as 00h00 de terça-feira, tendo sido registados dois desalojados em Castro Marim.

Neste momento, sob aviso amarelo devido ao alerta de chuva, encontram-se 10 distritos no Centro e Norte do país: Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria.

Segundo a Proteção Civil, é previsto que o tempo melhor no próximo dia 20, sexta-feira.