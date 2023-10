Mau tempo. Câmara de Lisboa vai ativar Centro de Coordenação Operacional Municipal

A Câmara de Lisboa informou que vai ativar o Centro de Coordenação Operacional Municipal, para reforçar medidas de coordenação tendo em conta os vários avisos para os riscos de mau tempo na cidade.

Em comunicado, a autarquia salientou que "nos próximos dias as condições meteorológicas na área de Lisboa vão estar condicionadas por uma depressão localizada a norte, que poderá originar vento com rajadas de cerca de 100 quilómetros/hora e também precipitação forte e abundante em Lisboa".

De acordo com a nota, foram emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para 18 a 20 de outubro, "com destaque para o período crítico de aviso laranja de precipitação e vento no período compreendido entre as 6h00 e as 18h00" de quinta-feira, "podendo esta situação ainda agravar-se".

Para responder a este cenário, a Câmara de Lisboa "vai ativar o seu Centro de Coordenação Operacional Municipal, que funcionará em Monsanto", reunindo todos os agentes de proteção civil -- RSB (Regimento Sapadores Bombeiros), bombeiros voluntários e autoridades policiais --, bem como os serviços operacionais municipais -- higiene urbana, saneamento, manutenção do espaço público, espaços verdes -- "para a mais pronta e articulada resposta à cidade, tendo a sua capacidade reforçada ao máximo".

A autarquia alertou na nota que a ocorrência de precipitação e vento poderá provocar "inundações rápidas, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem", "inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis" e alagamento "de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem".