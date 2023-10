Mau tempo. Algés prepara-se com limpezas, mas espera que "passe ao lado"

A junta de freguesia reuniu-se com a câmara e a Proteção Civil Municipal e o autarca confessou: "Esperemos que não seja preciso nada, mas mais vale estarmos prevenidos".

Segundo disse à Lusa o presidente da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, João Antunes, a autarquia do concelho de Oeiras procedeu "a limpezas" e colocou em prontidão "a ação social, para se for preciso acudir a alguém, até para pessoas que estão sinalizadas" pelos serviços de assistência.

A zona de Algés prepara-se para a depressão Aline, na quinta-feira, com a limpeza de ruas e colocação de comportas na entrada de estabelecimentos, mas o presidente da junta de freguesia espera que a tempestade "passe ao lado".

O estado do tempo ainda vai piorar, e as rajadas d(...)

João Antunes salientou que a principal dificuldade reside na previsão do período de maior pluviosidade "ser durante o dia", e quando "Algés tem meio milhão de pessoas a circular durante o dia", nas ligações de autocarros com a linha ferroviária de Cascais e o movimento na Avenida Marginal, caso seja preciso cortar o trânsito.

Para já, o período de maior prevenção decorre entre as 11h00 e as 18h00, com a maré cheia prevista para pouco antes das 18:00, e o presidente da junta admitiu que "o período da chuva vai ser sempre na enchente da maré".

Mas, conforme salientou, tudo depende de variados fatores, pois na anterior cheia "não foi em Algés que choveu muito, foi na Amadora e no Restelo".

A chuva intensa e persistente que caiu em dezembro de 2022 e início deste ano levou o município de Oeiras a reportar prejuízos de 16 milhões de euros. Algés, onde morreu uma mulher, foi a zona mais afetada.

Para já, o autarca avançou que "a ribeira foi desassoreada" e que "andaram a fazer uma análise com um "robot" lá dentro da ribeira, mas só conseguiram fazer 46 metros", aguardando que, com esta chuvada, "talvez aquilo limpe mais para ver se põem lá outro "robot" para analisarem o resto da ribeira".

No entanto, João Antunes não se mostrou demasiado otimista, uma vez que "desde as cheias de 2008 que se começou a falar em fazer alguma coisa" na requalificação da ribeira de Algés, com verbas da União Europeia, mas o projeto "caiu por terra e a partir daí nunca mais se fez nada".

Em relação aos danos e prejuízos com as anteriores cheias, o autarca de Algés referiu que os apoios "têm chegado" aos comerciantes afetados "que tivessem tudo legal", caso diferente para quem não tinha contrato de arrendamento em seu nome ou "licença de porta aberta" em falta, admitindo que "houve muitos que foram regularizar" a sua situação.