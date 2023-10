MAI reforça locais em "risco mais elevado" no território português

O ministro da Administração Interna disse, esta quarta-feira, que foram "tomadas medidas de reforços de locais, instituições e pessoas que se encontravam sujeitas a um nível de risco mais elevado", na sequência do conflito entre o Hamas e Israel.

Apesar de não especificar os espaços que foram reforçados em Portugal, nem com que meios, José Luis Carneiro sublinha que a avaliação dos níveis de risco a pessoas, instituições ou infraestruturas críticas é objeto de uma avaliação "diária, regular, muito ponderada e equilibrada".



O ministro não adianta mais detalhes e justifica com o facto de ser "informação do Sistema de Segurança Interna que não pode, naturalmente, ser revelada publicamente".

José Luís Carneiro esteve presente esta quarta-feira na tomada de posse do comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o superintendente Pedro Neto Gouveia.

Já esta quarta-feira o Sistema de Segurança Interna indicou que, apesar de as polícias terem adotado medidas de segurança ajustadas ao conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas, o grau de ameaça de terrorismo em Portugal não vai aumentar para já.