Hospital de Braga sensibiliza para os riscos da osteoporose

O Hospital de Braga vai promover, na sexta-feira, uma ação de sensibilização dos utentes para os riscos associados à osteoporose, dotando-os de técnicas preventivas de quedas ou esforços, foi anunciado esta quarta-feira.

Em nota enviada à Lusa, o hospital acrescenta que a iniciativa é dirigida a utentes com mais de 65 anos e contará com a presença de dois reumatologistas e uma enfermeira.

Na iniciativa, promovida para comemorar o Dia Mundial da Osteoporose, os participantes serão convidados a preencher um questionário para determinar o risco de fratura do utente a dez anos e identificar aqueles que têm elevado risco de fratura.

A par desta avaliação, decorrerá, na Ágora do hospital, uma aula de ginástica, dinamizada por um programa municipal de promoção de atividade física, "num momento que promete aliar o exercício físico à boa disposição".

"Aliamo-nos a esta causa pela importância que representa para os utentes. Avaliar riscos e prevenir quedas reduz significativamente os problemas associados à doença da osteoporose, refere a diretora da Serviço de Reumatologia do Hospital de Braga, Ana Roxo.

O Serviço de Reumatologia do Hospital de Braga dispõe de uma consulta de Osteoporose, que permite a observação de doentes com osteoporose grave, ou de difícil tratamento, com o objetivo de uma intervenção precoce, para prevenir o risco de fratura.

O Dia Mundial da Osteoporose foi criado para sensibilizar a população para a importância do diagnóstico da doença, reforçando as causas, sintomas, fatores de risco e métodos de diagnóstico desta doença metabólica.

A osteoporose é um problema de saúde pública, com uma prevalência crescente, atingindo cerca de 800 mil portugueses, sobretudo do sexo feminino, e sendo responsável por cerca de 40 mil fraturas ósseas e 1.500 mortes todos os anos.