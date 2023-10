Grau de ameaça de terrorismo em Portugal não aumenta para já

O grau de ameaça de terrorismo em Portugal não vai aumentar para já, apesar de as polícias terem adotado medidas de segurança ajustadas ao conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas, indicou esta quarta-feira o Sistema de Segurança Interna.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o gabinete do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Vizeu Pinheiro, explica que o SSI integra um conjunto de entidades que se coordenam nos termos do Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança (PCCCOFSS) para, "em conjunto e de forma concertada, tomar medidas e decisões ao nível da segurança interna".

O SSI acrescenta que nos termos desse plano de coordenação, a avaliação da ameaça no país é da competência do Serviço de Informações de Segurança (SIS), "o qual trabalha em estreita e permanente cooperação ao nível internacional em diversos fóruns e ao nível nacional com as outras forças e serviços que integram o Sistema de Segurança Interna".

"De acordo com essa avaliação, contínua e permanente, não existem, neste momento, indícios ou razões que justifiquem a elevação do grau de ameaça em território nacional, por não se encontrarem preenchidos os pressupostos descritos no PCCCOFSS", precisa a nota do gabinete de Paulo Vizeu Pinheiro.

Apesar do grau de ameaça não aumentar, o gabinete do secretário-geral do SSI garante que as forças e serviços de segurança podem adotar "as medidas de segurança adequadas desde o primeiro momento", além de acompanharem a evolução da situação e poderem "adotar a qualquer momento novas medidas de reforço da segurança de pessoas e instalações consideradas de maior risco".