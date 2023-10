Centros Educativos são o "parente pobre" da justiça, diz responsável

A coordenadora da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos lamentou esta quarta-feira no parlamento que este setor que acolhe jovens delinquentes continue a ser o "parente pobre" da justiça quando comparado com a área prisional.

Maria do Rosário Carneiro falava na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a propósito do último relatório sobre os centros educativos, onde, conforme lembrou a deputada Cristiana Ferreira (PSD), foram assinalados "constrangimentos graves no sistema tutelar educativo", ressaltando o "desinteresse do Estado por esta área".

Apesar de expressar "alguma expectativa" com o anúncio pelo governo de que serão abertos concursos para a contratação de mais técnicos para os centros educativos, de obras de reabilitação para os centros da Bela Vista, Caxias e Olivais (Coimbra) e maior investimento através de dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Maria do Rosário Carneiro reiterou que o sistema tutelar educativo é o "parente pobre" da justiça, criticando a "quase invisibilidade" a que o setor foi votado.

Após a deputada Cristiana Ferreira ter recordado que um relatório de agosto passado aponta para o aumento de jovens a necessitar de intervenção junto dos centros educativos, baixando a média de idades dos 16/17 anos para os 15 anos, e apresentando muitos deles problemas de saúde mental, também as deputadas Patricia Gil Vaz (IL) e Alma Rivera (PCP) alertaram para o problema da falta de meios humanos e para a degradação de algumas das instalações que acolhem estes jovens.