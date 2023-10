Agricultores do Ribatejo. Chuva "é uma bênção" para pastagens mas insuficiente

As chuvas dos últimos dias são uma bênção para as pastagens e abeberamento do gado no Ribatejo Norte, mas não repõem os níveis freáticos nem resolvem os problemas que a seca prolongada trouxe aos agricultores do Médio Tejo.

"Os efeitos da seca continuam a fazer-se sentir, sendo que esta chuva foi uma bênção e veio atenuar a seca que temos, nomeadamente ao nível das pastagens, mas ainda precisa de chover muito para que tenhamos reposição de um ano normal", disse à Lusa o presidente da Associação de Agricultores dos concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação, no distrito de Santarém, sublinhando que "choveu muito em pouco tempo", sem reposição dos níveis freáticos.

"Estas chuvas foram de escorrimento, ou seja, a água que caiu em catadupa segue pelo Tejo para o mar, tirando na albufeira de Castelo do Bode, que permite armazenar, e não é suficiente para alimentar os lençóis de água", afirmou Luís Damas, tendo indicado "necessidade de chuva constante e mais prolongada no tempo", e manifestado a esperança e a expectativa dos agricultores em que tal suceda.

Segundo o responsável, "estas chuvas são uma bênção" para a pecuária, "pois a erva vai crescer dentro de um ou dois meses e permitir alimentar o gado", ao contrário do que hoje sucede, mas "as chuvas de enxurrada também não são boas porque a água perde-se toda e pode também provocar erosão" dos terrenos.