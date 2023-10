Urgência de Cirurgia Geral do Hospital de Aveiro volta a fechar esta noite

A urgência de Cirurgia Geral do Hospital de Aveiro vai estar encerrada a partir das 20h00 e até às 8h00 de quarta-feira, informou esta terça-feira a administração do centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV).

"O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE informa que, apesar de todos os esforços encetados para completar as escalas médicas, estão previstos constrangimentos no funcionamento da urgência de Cirurgia Geral do Hospital de Aveiro, devido à adesão dos cirurgiões gerais ao movimento da recusa de realização de mais de 150 horas extraordinárias", refere em comunicado.

"Estes constrangimentos vão sentir-se no período entre as 20h00 do dia 17 de outubro e as 8h00 do dia 18 de outubro, período em que a urgência de Cirurgia Geral estará encerrada", informa.

De acordo com a indicação dada, "durante estes períodos, os utentes deverão dirigir-se às unidades hospitalares mais próximas".

O CHBV refere ainda que foi feito um "aviso atempado ao CODU/INEM, corporações de bombeiros, hospital de referência e hospitais mais próximos".

Recorde-se que já durante o último fim de semana aquele serviço esteve devido à recusa dos médicos em ultrapassar as 150 horas extraordinárias obrigatórias por lei.

Segundo a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), cerca de 2.500 médicos já apresentaram a minuta de indisponibilidade, uma situação que está "a afetar os hospitais de norte a sul do país".