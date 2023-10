Risco de queda de andaime obriga ao corte de ruas na Baixa de Lisboa até quinta-feira

O risco de queda de um andaime de grandes dimensões obrigou ao corte ao trânsito em duas ruas da baixa lisboeta até quinta-feira.

À Renascença, a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil aponta que as ruas em causa são a Rua das Flores, a Rua do Alecrim e a Rua do Ataíde e que foram chamadas gruas para retirar o andaime do local.

“Temos um andaime de grandes dimensões que está em risco de queda para a via pública. Considerando o risco de queda, procedemos ao corte ao trânsito automóvel e condicionado à circulação pedonal”, disse Margarida Castro Martins.

No local está o empreiteiro responsável pela obra e não há previsão de quando as gruas podem chegar. Além da Proteção Civil, estão no local a Polícia Municipal de Lisboa e os Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Em esclarecimento, fonte da Proteção Civil municipal indicou à Lusa que as ruas das Flores e do Ataíde, em Lisboa, vão manter-se encerradas ao trânsito até à tarde de quinta-feira para a retirada do andaime instável, afetado pelo vento forte.

Segundo a mesma fonte, a Rua do Alecrim, também encerrada ao trânsito esta terça-feira devido ao risco de queda da estrutura, será reaberta hoje.

[artigo atualizado às 17h13]