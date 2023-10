Oito distritos sob aviso laranja

A passagem de uma depressão pelo território nacional vai trazer muita chuva, vento forte com rajadas e agitação marítima a todo continente.

O agravamento do estado do tempo vai sentir-se mais a partir da tarde desta terça-feira.

Segundo o IPMA, os distritos de Lisboa, Coimbra e Leiria estão sob aviso laranja devido à previsão de vento forte e Vila Real devido à chuva.

Porto, Braga, Viana do Castelo e Aveiro estão sob aviso laranja por causa do vento e da chuva forte. Os restantes distritos do continente vão estar sob aviso amarelo.

À Renascença, a meteorologista Ângela Lourenço alerta para a possibilidade de cheias rápidas.

“Podemos ter episódios de precipitação persistente e também precipitação de curta duração que pode dar origem às cheias rápidas, muito localizadas, mais comuns em zonas urbanas, obviamente, mas também junto a riachos, pequenos riachos, que possam galgar as margens. Isso pode acontecer tendo em conta que os valores acumulados de precipitação são, de facto elevados, em particular nas regiões mais a Norte”, adianta a meteorologista.

Ainda de acordo com as previsões da meteorologia, a chuva vai manter-se até sexta-feira de manhã.

Mais de 40 ocorrências registadas pela proteção civil

Mais de 40 ocorrências foram registadas desde as 00h00 desta terça-feira, a maioria na Grande Lisboa e em Setúbal, devido ao mau tempo, segundo informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com a ANEPC, foram registadas mais de 40 ocorrências em todo o país, a maioria quedas de árvores e inundações de estruturas ou superfícies.

Há já vias cortadas em resultado de inundações, em particular a marginal Cascais - Lisboa, na zona de Oeiras.

Ainda na capital, Benfica e Marvila terão sido as mais afetadas com registo de mais ocorrências, revelou à Renascença fonte do Sapadores Bombeiros. Também a zona de Carnaxide regista várias ocorrências, de acordo com o site da Proteção Civil, organismo que ainda esta manhã fará um balanço dos efeitos do mau tempo.

ÀS 6h30 quase 200 operacionais estavam envolvidos na resolução das várias situações causadas pela chuva e vento.

O ‘site’ indica também ocorrências em Viseu, Coimbra, Leiria, Porto, Vila Real, entre outros.