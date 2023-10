Incêndio em sexto andar de prédio em Gaia faz ferido ligeiro

Um incêndio no sexto andar de um prédio habitacional em São Pedro da Afurada, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, provocou esta terça-feira um ferido ligeiro, adiantaram à Lusa fontes da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu que o incêndio provocou um ferido ligeiro, transportado para uma unidade hospitalar.

O alerta para o incêndio urbano foi dado pelas 19h35 e, no combate, estiveram elementos dos Sapadores de Bombeiros de Gaia e os bombeiros de Coimbrões.

O Sapadores de Bombeiros de Gaia apontaram à Lusa, pelas 22h00, que o fogo já estava em resolução e, pelas 21:45, que se encontrava extinto e que as autoridades estavam a realizar as verificações sobre as condições de habitabilidade.

No total estiveram 26 elementos, apoiados por sete viaturas.