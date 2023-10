Festival AmadoraBD quer chegar a todos os públicos da banda desenhada

A dois dias da abertura do AmadoraBD, o núcleo central estava ainda ocupado por máquinas, tintas, o chão forrado a plásticos e muitas molduras com desenhos ainda à espera de quem prepara a cenografia e monta as exposições deste ano, sob o tema "Clássicos Intemporais".

As paredes do corredor central do núcleo estão preenchidas com cerca de duas dezenas de letreiros comerciais portugueses em néon, resgatados do abandono pelo projeto Letreiro Galeria.

Os restantes espaços abrigam as exposições, entre as quais as que assinalam várias efemérides, como por exemplo os 45 anos do gato Garfield, os 60 anos de A Turma da Mónica e os 85 anos do Super-Homem.

Haverá ainda retrospetivas dedicadas ao português Derradé e ao espanhol Miguelanxo Prado e exposições individuais de autores nacionais, desvendando esboços e desenhos originais.

São elas "As muitas mortes de Laila Starr", de Filipe Andrade para um argumento de Ram V, "O grande Gatsby", desenhado por Jorge Coelho com argumento de Ted Adams, "Vale dos Vencidos", de José Smith Vargas, e "Estes Dias", de Bernardo Majer.

Este autor, aliás, é um dos convidados centrais do AmadoraBD, por ter vencido em 2022 o prémio de melhor BD portuguesa, com o álbum de estreia.

"Estes Dias", cujo título remete para uma canção da artista alemã Nico, reúne histórias curtas desenvolvidas durante a pandemia da covid-19, como Bernardo Majer contou à agência Lusa.

"Uma pessoa teve tempo para mais coisas e foi uma experiência de querer fazer várias histórias, testar cores diferentes. São pequenas histórias sobre o dia-a-dia, histórias do mundano, da minha geração, entre os 20 e os 30, à volta disso", explicou Bernando Majer, autor e designer.

Para Catarina Valente, o festival tenta fazer um compromisso entre mostrar banda desenhada clássica e obras mais recentes, para que seja "dedicado a toda as gerações de leitores".