Adesão à greve dos médicos ronda os 85%

Como exemplo, apontou os hospitais de Viana do Castelo, onde estão encerradas todas as salas do bloco operatório para a cirurgia programada, de Penafiel e de Leiria e, também, o SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, em Coimbra, onde apenas suas salas de bloco operatório em 12 estão a funcionar.

Joana Bordalo e Sá dá ainda como exemplo diversos serviços de medicina com uma adesão a rondar os 95%, como o do hospital de Gaia, o do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e do Pedro Hispano, onde também a Pediatria "está parada".

A responsável diz que esta adesão espelha "o grito de alerta dos médicos, que querem ver a situação resolvida" e lembra a necessidade de propostas escritas por parte da tutela.

"Temos marcada uma reunião para quinta-feira e estamos a dois dias. Já nos habituámos a não confiar nas palavras do senhor ministro porque em 16 meses de negociação, no fim, acabam por legislar unilateralmente. Só mesmo quando virmos as propostas por escrito é que, eventualmente, poderemos acreditar que estão de boa fé", afirmou.

Joana Bordalo e Sá insiste que "pode haver uma tragédia anunciada", acrescentando: "Nós não queremos ver nenhuma fatalidade a acontecer, mas, se isso acontecer, a responsabilidade é inteiramente do Ministério da Saúde".

Os médicos iniciaram à meia-noite desta terça-feira dois dias de greve, tendo igualmente agendada uma manifestação para esta terça-feira à tarde em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

A paralisação acontece cinco dias depois de os sindicatos se terem reunido com o Ministério da Saúde e de estar marcada uma nova ronda negocial para a próxima quinta-feira.

O descontentamento dos médicos tem sido manifestado com greves e com a entrega, por cerca de 2.500 clínicos, de minutas de declarações de dispensa ao trabalho extraordinários além das 150 horas anuais obrigatórias, que tem provocado constrangimentos nos serviços de urgência de vários hospitais do SNS.