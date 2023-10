Vila Real, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo devido à precipitação de chuva.

O aviso vai vigorar entre as 12h e as 18h desta segunda-feira e as 00h00 de terça-feira e as 00h00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso laranja para toda a costa portuguesa devido à agitação marítima e amarelo para 14 distritos por causa da chuva que pode ser forte e acompanhada de trovoada.

Já no domingo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tinha emitido um aviso à população, alertando para a possibilidade de inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras.

A ANEPC pede a “adoção de comportamentos adequados” para prevenir consequências do mau tempo, nomeadamente a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas, fixação de estruturas soltas”.

No aviso emitido pede também cuidado na circulação junto a árvores, pela possibilidade de queda de ramos devido ao vento, evitar circular junto à orla costeira e zonas ribeirinhas, não praticar atividades relacionadas com o mar, adotar uma condução defensiva e não atravessar zonas inundadas.

Numa nota hoje divulgada, o IPMA indica que os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja devido à previsão de ondas de oeste com 4,5 a 5,5 metros, com altura máxima de 9 metros entre as 6h00 e as 21h00 de terça-feira.

Estes distritos passam depois a aviso amarelo entre as 21h00 de terça-feira e as 3h00 de quarta-feira.

No que diz respeito à chuva, o IPMA emitiu para os distritos de Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Santarém entre as 00h00 e as 15h00 de terça-feira.

Os 14 distritos e o de Setúbal também vão estar sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 18h00 de terça-feira devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 100 quilómetros por hora nas terras altas.