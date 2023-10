Trabalhadores não policiais do SEF criticam "indefinição" a duas semanas da extinção

O sindicato que representa os trabalhadores não policiais do SEF lamentou esta segunda-feira “a indefinição” sobre os funcionários que vão passar para a nova agência, considerando que merecem “um esclarecimento cabal” a menos de 15 dias do fim daquele serviço.

O processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem data marcada para 29 de outubro e as competências deste serviço de segurança vão ser transferidas para sete organismos, sendo uma dessas entidades a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), para onde vão ser transferidos cerca de 600 funcionários não policiais do SEF.

A AIMA, presidida por Luís Goes Pinheiro, vai suceder ao SEF nas suas funções em matéria administrativa relacionadas com os cidadãos estrangeiros e ao Alto Comissariado para as Migrações (ACM) quanto às questões do acolhimento e integração de imigrantes em Portugal.

Há ainda 59 trabalhadores do SEF que vão para o Instituto de Registo e Notariado (IRN), que passa a assegurar as competências na concessão e emissão do passaporte eletrónico português e o atendimento das renovações de autorizações de residência.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF), Artur Girão, lamentou "a indefinição" e afirmou que faltam menos de 15 dias para o SEF acabar e os trabalhadores ainda não obtiveram qualquer esclarecimento, nem sabem para onde vão.