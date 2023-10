As polícias municipais de Lisboa e Porto vão ser reforçadas com 50 novos elementos provenientes da PSP, revelou à agência Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo o MAI, a Polícia Municipal de Lisboa vai ser reforçada com 30 elementos e a Polícia Municipal do Porto com 20.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, decidiu reforçar as polícias municipais de Lisboa e Porto após terem concluído recentemente o curso de agentes da Polícia de Segurança Pública 584 elementos e reconhecer “a indispensável função de proximidade e a importância da ação das polícias municipais no contexto da Estratégia Integrada de Segurança Urbana”.

O MAI refere ainda que, nos próximos dias, serão desenvolvidos os procedimentos legais tendentes à concretização desse reforço, que é anunciado no dia da tomada de posse do novo comandante da Polícia Municipal de Lisboa, José Carvalho Figueira, que comandava até agora o comando distrital de Leiria da PSP.

As polícias municipais dos municípios de Lisboa e Porto são constituídas por pessoal com funções policiais da PSP, sujeito ao estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública e o recrutamento é autorizado pelo ministro Administração Interna, ficando os polícias a prestar uma comissão de serviço por três anos, renováveis até ao limite de nove anos.