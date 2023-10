Habitação social. Antigo hotel da Régua vai acolher 11 famílias

Um antigo hotel nas Caldas do Moledo, no Peso da Régua, vai ser reabilitado e transformado em habitação social para acolher 11 famílias, num investimento de 1,2 milhões de euros, disse esta segunda-feira o presidente da câmara.

José Manuel Gonçalves explicou que se trata de um antigo hotel, localizado na freguesia de Fontelas, que já estava habitado por algumas famílias, mas o edifício encontrava-se muito degradado.

O antigo hotel Vilhena vai ser transformado em habitação social, com 11 fogos, no âmbito do programa 1.º Direito, mas a obra, que está a iniciar-se, só avançou depois de terem sido lançados três concursos públicos, tendo os dois primeiros “ficado desertos”.

O primeiro procedimento tinha um valor base de cerca de 800 mil euros, e a obra foi adjudicada por cerca de 1,2 milhões de euros.

“É uma obra que tem alguma exigência, que tem uma série de condicionantes como não ter uma zona para estaleiro próxima, a grua teve que ser colocada dentro do próprio edifício. Há ali um conjunto de constrangimentos para executar esta obra que fez com que, de facto, ela não tivesse muita procura por parte de potenciais concorrentes. Mas à terceira foi de vez e felizmente já está em obra”, referiu o presidente à agência Lusa.

As famílias que ali residiam foram realojadas num outro espaço, naquela zona, e serão, depois, as primeiras a habitar o edifício requalificado.

A obra é financiada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e o prazo de execução previsto é de 12 meses.

“Vamos reabilitar mais um edifício que estava devoluto para colocar lá gente e para dinamizar aquele polo que, acredito, no futuro vai ser importante para a região”, afirmou.

A intervenção, explicou, insere-se plano de reabilitação das Caldas do Moledo, onde a reabilitação do balneário termal está em fase de conclusão, prevendo-se, segundo o autarca, que esteja em condições de funcionar durante o primeiro trimestre de 2024.

O projeto de revitalização do parque termal avançou em 2021, depois de 10 anos fechado, no âmbito do consórcio formado pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e a Câmara da Régua.

O edifício foi adaptado para acolher um programa termal, com vários tipos de tratamento, mantendo a piscina como elemento principal.

As Caldas de Moledo estão localizadas junto ao rio Douro, estendem-se pelos concelhos de Mesão Frio e Peso da Régua e contam uma história ligada a dona Antónia Adelaide Ferreira, a "Ferreirinha" da Régua, a quem foi entregue o alvará de concessão das termas em 1895.

Na zona do Moledo, os edifícios do antigo casino e palacete foram recentemente incluídos no consórcio entre o município e o TPNP.

“Estamos a preparar o procedimento para lançar uma concessão pública para arranjarmos um investidor na área hoteleira, que possa também pegar neste edificado, reabilitá-lo e criar uma dinâmica económica naquele espaço”, sublinhou José Manuel Gonçalves.