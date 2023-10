Acidente na refinaria de Sines causa ferido grave

Um homem de 35 anos sofreu esta segunda-feira queimaduras num acidente de trabalho na refinaria da Galp em Sines (distrito de Setúbal) e foi transportado para os cuidados intensivos de um hospital em Lisboa, revelaram fontes dos bombeiros e hospitalar.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que a vítima sofreu "queimaduras em algumas partes do corpo", na sequência "da explosão de um compressor na refinaria".

O alerta para esta ocorrência foi dado aos bombeiros às 03h40 e o homem foi "assistido no local por duas enfermeiras da refinaria da Galp", sendo que nas instalações "estiveram também dois médicos da refinaria que definiram o estado da vítima como ligeiro", relatou a mesma fonte.

O ferido foi transportado pelos Bombeiros de Sines para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), situado no vizinho concelho de Santiago do Cacém, disse ainda o comando sub-regional da Proteção Civil, frisando que a ocorrência ficou concluída às 5h00.

Uma fonte hospitalar revelou ainda à Lusa que o homem "foi transferido ao início desta manhã para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de S. José", em Lisboa, e que apresenta "queimaduras no rosto, mãos e zona respiratória".