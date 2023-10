Três detidos e quatro veículos apreendidos em corridas ilegais no Barreiro

Três homens foram detidos e quatro veículos foram apreendidos na madrugada deste domingo, numa operação da GNR de fiscalização rodoviária de prevenção à realização de corridas ilegais, no Barreiro (Setúbal), divulgou a força de segurança. .

O Comando Territorial de Setúbal da GNR explica, em comunicado, que no âmbito do Plano Integrado de Prevenção Criminal e Intervenção Operacional, na zona de ação daquele comando, a qual decorre durante este mês, "foi possível detetar e fiscalizar" uma concentração de veículos com caraterísticas alteradas no concelho do Barreiro.

"No decorrer da operação, foram fiscalizados diversos veículos, tendo sido intercetados e fiscalizados 35 condutores, três dos quais, com idades compreendidas entre os 24 e 49 anos, foram detidos por condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue", lê-se no comunicado.

Da ação resultou ainda a apreensão de quatro veículos por alteração às características e a elaboração de 18 autos de contraordenação, 10 dos quais de contraordenação por transformação de veículos, por existência de veículos com alterações às características construtivas e ainda por existência de veículos com caraterísticas não averbadas no Documento Único Automóvel.

A GNR elaborou ainda dois autos de contraordenação por falta de uso de cinto de segurança e um auto de contraordenação por condução sob influência do álcool.