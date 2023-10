Madeira. Focos de incêndio encontram-se em fase de rescaldo e vigilância ativa

Todos os focos de incêndio na Madeira encontram-se em fase de rescaldo e vigilância ativa, nos concelhos da Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Porto Moniz, informou este domingo o Serviço Regional de Proteção Civil.

Em comunicado, a Proteção Civil diz estarem empenhados 55 bombeiros de todas as corporações, contando com o apoio de mais 45 profissionais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP-RAM, GNR, PSP e Forças Armadas, auxiliados por 14 veículos de combate a incêndios e 20 viaturas de apoio e logística.

As Forças Armadas e a GNR continuam também a reforçar as ações de vigilância e patrulhamento na zona sul e oeste da Madeira.