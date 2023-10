Incêndios. Quatro pessoas desalojadas e duas casas destruídas na Madeira

Quatro pessoas ficaram desalojadas e duas casas destruídas nos incêndios na zona oeste e costa norte da Madeira, que se encontram agora em fase de rescaldo e vigilância, anunciou este domingo o secretário da Saúde e Proteção Civil.

No total, foram afetadas sete casas, das quais seis no concelho da Calheta, na zona oeste, e uma no município do Porto Moniz, na costa norte, os mais fustigados pelos fogos, que deflagraram na quarta-feira.

De acordo com o secretário regional, Pedro Ramos, as quatro pessoas desalojadas, temporariamente acolhidas em casa de familiares, são residentes nas freguesias da Ponta do Pargo e da Fajã de Ovelha, na Calheta.