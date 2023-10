Quatro fogos continuam ativos na Madeira

Quatro incêndios continuam este sábado ativos na zona oeste e costa norte da Madeira, dois dos quais deflagraram durante a noite, mas não ameaçam habitações, indicou o Governo Regional, referindo que o combate envolve 100 operacionais.

"Neste momento, estamos, pensamos nós, numa fase final deste surto de incêndios, porque é provável que a temperatura se altere já depois de amanhã, mas ainda temos quatro frentes ativas", disse o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, no decurso de uma visita ao concelho da Calheta, no extremo oeste da ilha, um dos mais afetados pelos fogos.

Além dos fogos que já lavravam na Ribeira da Janela, concelho do Porto Moniz (costa norte) e nos Prazeres, município da Calheta, durante a noite deflagrou um incêndio nos Terreiros, zonas altas do concelho da Ribeira Brava, que depois se estendeu aos Aviceiros, no concelho vizinho de Câmara de Lobos.

"Não há razões para estarmos com muitos alarmismos. Temos de ter calma e continuar a fazer o nosso trabalho, que, quer da parte da proteção Civil, quer dos corpos de bombeiros, tem sido muito bem feito", disse Miguel Albuquerque.

O incêndio mais complexo é o da Ribeira Brava, para onde foi deslocada a equipa de 25 elementos da força especial de bombeiros da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para ajudar no combate às chamas. .