Mortalidade de 2023 está acima de 2019, último ano sem pandemia

Há mais portugueses a morrer em 2023 do que em 2019, o último ano sem pandemia. Apesar de continuar a haver mortes por covid-19, estas não correspondem à diferença entre os dois anos.

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, o número de mortes em 2023 até setembro – 87.606 pessoas - está abaixo dos anos de pandemia, mas acima de 2019. Nesse ano, até setembro, tinham sido registadas 84.118 mortes em Portugal.

2023 não é, como 2019, um ano totalmente livre de pandemia – o fim da emergência de saúde relativamente à covid-19 foi declarado a 5 de maio, e ainda há mortes devido a infeções todos os meses. Mas essas mortes não explicam a diferença entre os dois anos.

O único mês de 2023 com menos mortes que 2019 é janeiro. A partir de fevereiro, há sempre mais portugueses a morrer do que há quatro anos. Mas a diferença, que chega a superar as 1.200 mortes em agosto, é sempre superior às mortes atribuídas à covid-19.