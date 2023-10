Mau tempo provoca perto de 300 ocorrências no Norte

Inundações e quedas de árvores foram as principais consequências do mau tempo que se fez sentir na noite de seta-feira e na madrugada deste sábado no Norte do país.

Desde o final da tarde de ontem, há registo de quase 300 ocorrências devido à chuva forte, que, contudo, não provocou danos de maior nem feridos.

A maioria das ocorrências registou-se nos distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto, segundo avançou à Renascença o comandante Alberto Fernandes, da Proteção Civil.

As previsões do estado do tempo apontam para melhorias nas próximas horas.