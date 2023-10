"Crime é aquilo que está a ser feito no IP3", diz presidente da Câmara de Coimbra

O presidente da Câmara de Coimbra diz não temer que, a concretizar-se, o protesto que leve ao corte da A1 e da Linha do Norte venha a ser considerado um crime.

"Um crime é aquilo que está a ser feito no IP3", diz o autarca à Renascença, depois de ter ameaçado promover o corte da A1 e o bloqueio da circulação de comboios na Linha do Norte, se o Governo não transformar o IP3, na totalidade, em auto-estrada.

José Manuel Silva desafia os autarcas das regiões de Coimbra e de Viseu a avançarem com o protesto: "Eu acredito que só com o processo de luta coletiva de todos os autarcas desta região é que nós conseguiremos pôr o IP3 aquilo que já foi feito em todas as outras regiões do país, que é a sua transformação em autoestrada."

"O diálogo não se tem conseguido rigorosamente nada", alega o autarca, defendendo que o protesto "teria de se repercutir na linha do Norte, na linha ferroviária, na autoestrada A1, bloqueando o trânsito para que o Governo olhe com outros olhos e com outro respeito para esta região".

O protesto só ainda não avançou, por não haver consenso entre todos os autarcas. "Já tivemos reuniões mas ainda não há uma unanimidade no sentido de se tomarem intervenções mais assertivas na defesa da transformação do IP3 em autoestrada. E é por isso que ainda nada aconteceu", revela.

"Coimbra está disponível para ir na linha da frente desta luta, se for necessário".