ULS do Nordeste promove projeto de literacia em saúde no distrito de Bragança

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a desenvolver um projeto de Literacia em Saúde no distrito de Bragança com o objetivo de “aumentar os conhecimentos da população ao nível da utilização dos serviços de saúde, através de parcerias locais”.

O projeto engloba um “programa de formação de ‘microinfluenciadores’, grupos profissionais considerados elementos ‘chave’ no contacto próximo com a população, tendo em vista a disseminação de informação simples, clara e credível junto da comunidade”, explica em comunicado.

Numa primeira fase, a iniciativa será implementada no concelho de Mirandela, onde já se iniciaram as ações formativas, sendo alargada, posteriormente, aos restantes municípios.

Segundo a ULS, neste momento estão a ser contactadas as entidades locais no sentido de estabelecer um conjunto alargado de parcerias, “de forma a calendarizar as ações formativas para o maior número possível de profissionais que voluntariamente, irão ter um papel importante na disseminação das mensagens junto da população”.

A informação, que engloba as áreas de Literacia Digital e de Navegação no Sistema de Saúde, em geral, e a utilização dos serviços da ULS do Nordeste, em particular, será divulgada através de ações formativas, com o contributo da Unidade de Saúde Pública da ULS do Nordeste, aos “microinfluenciadores” com intervenção próxima junto das populações, entre os quais agentes de segurança, de Proteção Civil e religiosos e órgãos autárquicos.

O trabalho será complementado, depois, pelas equipas de profissionais de saúde que integram as Unidades de Cuidados na Comunidade da ULS do Nordeste, que têm um contacto próximo com a população e com os utentes e colaboradores das Instituições Particulares de Solidariedade Social.

O projeto “Saúde + próxima de si” conta com o apoio da Direção-Geral da Saúde, através da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar, e está alinhado com as prioridades definidas no Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento 2023-2030, tendo em vista o aumento dos níveis de literacia em saúde da população através do envolvimento de parceiros locais próximos das comunidades.