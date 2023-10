"Tensão" por falta de médicos vai continuar. Costa​ quer reduzir procura nas urgências

A falta de médicos vai continuar pelo menos nos próximos dois anos e é preciso reduzir o número de doentes nas urgências, disse esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no final de uma reunião com a Direção Executiva do SNS.



O primeiro-ministro diz que o plano que a Direção Executiva do SNS definiu vai começar a ser implementado, mas avisa que não vamos passar a viver no País das Maravilhas.

“Em janeiro temos o conjunto destas peças do puzzle devidamente montadas. Se me pergunta se no dia 2 de janeiro passamos a viver no país das Maravilhas? Não vamos viver o País das Maravilhas."

António Costa argumenta que há um problema de falta de médicos disponíveis para fazer urgências e que vai haver "tensão" nos próximos dois anos.

"Nós temos uma realidade objetiva que é termos um conjunto de profissionais de saúde com um nível etário que os dispensa de fazer urgências, a formação de novos profissionais leva tempo e esta substituição nos próximos dois anos, vão ser dois anos em que vai haver sempre tensão entre os profissionais que se reformam ou o número de profissionais passa a ter idade para ser dispensado de fazer urgências e a formação de novos profissionais que os substituam. Esta é uma realidade objetiva", declarou.