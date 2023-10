Petição contra aumento do IUC já soma mais de 31 mil assinaturas

Uma petição contra o aumento anunciado do Imposto Único de Circulação (IUC) já soma mais de 30 mil assinaturas, cerca de quatro dias depois de ser criado. O aumento do imposto faz parte da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024 que o Governo apresentou na terça-feira.

A petição, criada a 9 de outubro, sublinha que "a maioria dos proprietários de veículos registados antes de julho de 2007 pertence a grupos sociais economicamente mais vulneráveis". Pessoas que, "se tivessem condições financeiras mais favoráveis, poderiam trocar de veículo regularmente", dizem os signatários.

As 31.121 pessoas que assinaram a petição até às 00h00 de sexta-feira propõem, em alternativa, que os veículos elétricos deixem de estar isentos do IUC, e que paguem o imposto "de acordo com a potência dos seus motores". Em compensação, estes carros não devem ser sujeitos à taxa adicional de carbono aplicada aos veículos com motores de combustão interna.

De acordo com a proposta de OE, a partir do próximo ano, quem tiver um carro ou um motociclo com matrícula anterior a 2007 vai pagar mais Imposto Único de Circulação, num limite máximo de 25 euros. O valor vai aumentar progressivamente até que a taxa de IUC represente a totalidade da tributação relativa ao dióxido de carbono emitido por estes veículos.