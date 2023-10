Maria de Lurdes Rodrigues. ​Investimento público em ciência "nunca recuperou" da troika e "realidade é dramática"

A realidade do sistema científico é “dramática” e é preciso “investimento concreto” do Estado. O apelo é de Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, coordenadora de um livro sobre o estado do setor que será lançado na próxima semana.

Em declarações à Renascença, a antiga ministra da Educação denuncia a regressão de investimento na última década, onde inclui os oito anos de governação de António Costa, e um caminho que tem sido feito de “ilusões atrás de ilusões”.

“Não é bom caminho este de um ano há concurso de projetos, no outro ano não há; promete-se aos investigadores que vão ter contratos por tempo indeterminado e depois não se criam condições para que tenham. É um caminho de criar ilusões atrás de ilusões”, critica Maria de Lurdes Rodrigues.

A reitora do ISCTE considera que “o sistema científico e o conhecimento precisam de investimento concreto. Precisa de investigadores com carreira, precisa de instituições sólidas estáveis, previsíveis, com financiamento previsível”, defende.