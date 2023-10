Ligação fluvial entre Seixal e Cais do Sodré suspensa no fim de semana

A ligação fluvial entre o Seixal e o Cais do Sodré, em Lisboa, vai estar suspensa durante o fim de semana devido a uma intervenção no pontão de embarque do terminal, anunciou a Transtejo.

Segundo a empresa de transporte fluvial, a oferta de transportes disponível no sábado e no domingo será feita pela ligação Cacilhas - Cais do Sodré, existindo transporte rodoviário entre as estações do Seixal e Cacilhas.

"Lamentamos os inconvenientes causados e agradecemos a compreensão", refere a empresa numa informação dirigida aos passageiros no "site" oficial.

A Transtejo é responsável pela ligação fluvial do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.