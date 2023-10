Governo da Madeira ativa Plano Regional de Emergência de Proteção Civil

O Governo da Madeira declarou esta quinta-feira a situação de contingência devido aos incêndios que lavram na região, ativando, assim, o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil, anunciou o Serviço Regional de Proteção Civil.

"Tendo em conta as dimensões e duração dos incêndios que deflagram na Região Autónoma da Madeira e considerando que foram ativados dois planos municipais, Calheta e Porto Moniz, foi emitida pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil declaração de situação de contingência, a qual ditou a ativação automática do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira", lê-se numa nota enviada às redações.

O comunicado indica que foram acionadas às 21h00 de "as estruturas de coordenação política e institucional, nomeadamente a Comissão Regional de Proteção Civil, presidida pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, assim como o Centro de Coordenação Operacional Regional, coordenado pelo Comandante Operacional Regional, Marco Lobato, de modo a garantir a unidade de direção e o controlo permanente da situação".

O Plano Regional de Emergência de Proteção Civil "define as regras de orientação para as ações de prevenção e resposta operacional, bem como uma adequada articulação e coordenação dos agentes de Proteção Civil e dos organismos e entidades de apoio a empenhar nas situações de emergência que podem resultar em acidentes graves ou catástrofes afetando populações, património edificado, ambiente e atividades socioeconómicas", é ainda referido na nota.

Um fogo deflagrou inicialmente na quarta-feira, cerca das 18h00, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, na zona oeste da ilha da Madeira, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz, onde lavra agora com mais intensidade.

Durante a tarde de hoje deflagrou outro incêndio no concelho de Câmara de Lobos, contíguo ao Funchal a oeste, numa área florestal, no sítio da Vera Cruz, freguesia da Quinta Grande, que permanece ativo. .

Num ponto de situação realizado cerca das 20h00, o secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, indicou que oito pessoas receberam assistência médica devido aos incêndios que lavram na Madeira, em três concelhos, entre as quais um bebé por inalação de fumo.

O combate às chamas nos três municípios envolve um total de 127 operacionais, com o apoio de 42 viaturas e do helicóptero, que opera apenas durante o dia e que esta quinta-feira efetuou 55 descargas de água.

As câmaras da Calheta e do Porto Moniz ativaram os respetivos planos municipais de emergência e proteção civil.

Para ajudar no combate a estes incêndios, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou pelas 17h30 que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai enviar meios para a Madeira.

Mais tarde, na conferência de imprensa das 20h00, Pedro Ramos precisou que está previsto chegar à região, na manhã de sexta-feira, uma equipa de 55 elementos da força especial de bombeiros enviada ANEPC.