Fogo na Madeira com três focos de incêndio ativos

O fogo, que lavra na ilha da Madeira desde segunda-feira, encontra-se com três focos de incêndio ativos, nos concelhos da Calheta, Câmara de Lobos e Porto Moniz, refere a Proteção Civil da Madeira em comunicado.

O incêndio em Porto Moniz conta com 65 operacioanis do terreno e 28 veículos, sendo este o incêndio com o maior empenhamento de recursos.

O fogo tem perdido intensidade, mas "não está completamente controlado", disse o presidente da autarquia, Emanuel Câmara.

"O incêndio continua, não se pode dizer que a situação está resolvida. Foi dos incêndios que mais fustigaram o nosso concelho desde que há memória", disse o autarca à agência Lusa, para logo realçar: "Não posso considerar que os fogos estão dominados, pois a qualquer momento reacendem, daí a ativação do Plano de Emergência Municipal."

De acordo com Emanuel Câmara, as chamas foram combatidas durante toda a noite, depois de se terem alastrado durante a tarde de quinta-feira por toda a zona alta do concelho, onde o fogo cercou a freguesia das Achadas da Cruz, transitando para os sítios dos Lamaceiros e Santa e para a encosta sobranceira à vila do Porto Moniz.