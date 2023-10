Braga, Viana do Castelo e Porto com dezenas de ocorrências devido à chuva forte

Os distritos de Viana do Castelo e Braga e a Área Metropolitana do Porto registaram desde o final da tarde desta sexta-feira dezenas de ocorrências devido à chuva forte, adiantou, à agência Lusa, umz fonte da Proteção Civil.

Num balanço realizado pelas 21h45, a fonte do comando nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que àquela hora estavam ativas 48 ocorrências, sendo 22 destas na sub-região do Cávado e 16 no Alto Minho.

Também a Área Metropolitana do Porto registava oito ocorrências, acrescentou, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Valongo ou Maia.

A mesma fonte realçou que as ocorrências eram sobretudo de inundações na via pública e em algumas habitações, sem registo de feridos ou danos estruturais.

Registaram-se nas últimas horas também algumas ocorrências por movimentações de terra nas mesmas regiões.

Entre as 19h15 e as 22h00, no distrito de Braga registaram-se pelo menos 16 ocorrências no concelho de Vila Verde, 15 no concelho de Braga, 11 no concelho de Barcelos e oito no concelho de Amares, de acordo com dados na página da Internet da ANEPC consultados pela Lusa.

No distrito de Viana do Castelo, o concelho de Ponte de Lima registou, no mesmo período, pelo menos 25 ocorrências, enquanto o concelho de Viana do Castelo registou três ocorrências.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou até às 00:00 de sábado os distritos do Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga em alerta laranja devido à chuva "forte e acompanhada de trovoada".

Quinze distritos - Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga - estão em alerta amarelo devido à chuva, válido até às 03h00 de sábado.

Também os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão em alerta amarelo até às 03h00 de sábado devido a trovoadas "frequentes e dispersas", indicou o IPMA.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.