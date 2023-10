Alsa Todi abre inquérito a acidente com autocarro na Gare do Oriente

O acidente com o autocarro da Carris Metropolitana que hoje provocou quatro feridos, dos quais três com gravidade, junto à Gare do Oriente, em Lisboa, pertence à empresa Alsa Todi, que anunciou ter aberto "um inquérito aos acontecimentos".

"A Alsa Todi, empresa que presta serviço através da Carris Metropolitana, encaminhou para o local uma equipa e abriu de imediato um inquérito aos acontecimentos", afirmou a empresa numa nota enviada à Lusa.

"Neste momento, a principal preocupação é acompanhar a situação de todos os envolvidos", acrescentou a transportadora, assegurando que o autocarro que provocou o acidente "é novo".

A empresa ainda não confirmou oficialmente que o autocarro se encontrava estacionado junto à Gare do Oriente, mas testemunhas disseram à Lusa que o veículo pesado estava parado quando começou a circular em direção à gare, imobilizando-se após embater num banco do passeio.

Uma fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, que se encontravam no local, disse à Lusa que o acidente, inicialmente referenciado como tratando-se de um despiste, envolveu um "autocarro que atropelou algumas pessoas na Gare do Oriente, havendo quatro vítimas, três graves e uma ligeira".

Segundo os Sapadores Bombeiros, pelas 15h30, as vítimas ainda se encontravam no local.

Contactado pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) referiu ter recebido um alerta às 14h47, que dava conta de um acidente de viação "com possibilidade de três vítimas, desconhecendo a gravidade das mesmas".

Para o local, o INEM enviou uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), três ambulâncias e um motociclo de emergência médica.

Fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa adiantou à Lusa ter o registo, às 14h51, "para um despiste de um autocarro da Carris Metropolitana, que apanhou três pessoas, junto à gare do Oriente".

A Transportes Metropolitanos de Lisboa confirmou tratar-se de um autocarro de um prestador de serviços da Carris Metropolitana, mas ainda aguarda informações acerca do que possa ter estado na origem do acidente.