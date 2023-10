Sistema de Segurança Interna reforça segurança em sinagogas e escolas judaicas

O Sistema de Segurança Interna vai reforçar a segurança junto da comunidade judaica em Portugal, após a Sinagoga do Porto ter sido vandalizada esta quarta-feira.

A garantia foi dada à Renascença pelo gabinete do secretário-Geral de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, que revela que "estão a ser tomadas medidas de reforço da segurança junto das comunidades judaicas, nomeadamente das principais estruturas religiosas como sinagogas, escolas, entre outras".

"O Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna está a acompanhar a situação, não havendo para já informação adicional sobre esta matéria", indica uma nota de esclarecimento.

Durante a madrugada de quarta-feira, a Sinagoga Kadoorie, da Comunidade Israelita do Porto, foi vandalizada com mensagens a favor da libertação da Palestina, como “Libertem a Palestina” e “Acabem com o Apartheid de Israel”.

A PSP foi chamada ao local, tendo a autarquia avançado com a limpeza do muro e do portão vandalizados na sinagoga.