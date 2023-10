Perigo máximo de incêndio em doze concelhos. Mas o tempo vai mudar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural os concelhos de Mangualde (Viseu), Fornos de Algodres (Guarda), Penela e Pampilhosa da Serra (Coimbra), Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere, Marinha Grande, Batalha e Porto de Mós, Castelo de Vide, Marvão e Portalegre (Portalegre)

Em perigo muito elevado estão mais de 90 concelhos de vários distritos.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente nublado na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso até meio da manhã, e aumentando de nebulosidade por nuvens médias e altas no litoral Norte e Centro no final do dia.

As previsões apontam ainda para vento em geral fraco do quadrante leste, rodando gradualmente

para o quadrante sul, e tornando-se moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas do Norte e Centro, em especial do litoral, a partir da tarde e pequena subida da temperatura máxima no litoral oeste.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius, em Bragança, e os 18, em Faro, e as máximas entre os 26, em Sagres e Faro, e os 34, em Santarém e Leiria.

Chuva a partir de sexta-feira

A partir de sexta-feira, espera-se uma mudança do estado do tempo em Portugal continental. O tempo quente e seco das últimas semanas dará lugar a tempo chuvoso e descida de temperatura.

De acordo com o IPMA, a crista anticiclónica que se estende desde o Mediterrâneo ocidental até à região da Madeira, irá deslocar-se para sueste e enfraquecer permitindo a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria nos dias 13 e 14, prevendo-se a ocorrência de precipitação inicialmente no litoral Norte que se irá estender gradualmente a todo o território, sendo que na região Sul será mais provável no sábado.

Os valores da temperatura máxima do ar irão registar uma descida no dia 13, entre 4 e 8°C, em especial nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo e deverão continuar a diminuir nos dias 14 e 15 em todo o território embora menos acentuadamente. Os valores da temperatura mínima deverão ter variações pouco significativas embora com uma tendência igualmente para diminuir.

No domingo, a aproximação de uma depressão, que irá centrar-se a oeste da Península Ibérica, transportando na circulação uma massa de ar quente e com elevado conteúdo em vapor de água, mantendo-se possivelmente na região até dia 17, dará origem a precipitação persistente na generalidade do território.

O IPMA aponta ainda para o aumento da agitação marítima na costa de Portugal continental e nas zonas marítimas de responsabilidade nacional no dia 15.