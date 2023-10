Oito pessoas assistidas devido aos fogos na Madeira

Oito pessoas receberam assistência médica devido aos incêndios que lavram na Madeira, em três concelhos, entre as quais um bebé por inalação de fumo, indicou esta quinta-feira o secretário regional da Saúde e Proteção Civil. Em conferência de imprensa no Serviço Regional de Proteção Civil, no Funchal, Pedro Ramos apresentou o ponto da situação dos três incêndios que estão ativos nos concelhos de Câmara de Lobos, Calheta (zona oeste) e Porto Moniz (costa norte), e anunciou a chegada à região, na manhã de sexta-feira, de uma equipa de 55 elementos da força especial de bombeiros enviada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O governante adiantou que o combate às chamas envolve um total de 127 operacionais, com o apoio de 42 viaturas e do helicóptero, que opera apenas durante o dia, e que efetuou 55 descargas de água. O fogo deflagrou inicialmente na quarta-feira, cerca das 18h00, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, na zona oeste da ilha da Madeira, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz, onde lavra agora com mais intensidade. Durante a tarde, deflagrou outro incêndio no concelho de Câmara de Lobos, contíguo ao Funchal a oeste, numa área florestal, no sítio da Vera Cruz, freguesia da Quinta Grande, que permanece ativo. "Durante o dia de hoje será ativado o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil", indicou o secretário regional, adiantando, por outro lado, que ainda está a ser feito o levantamento do número de pessoas e bens afetadas pelos incêndios.

Pedro Ramos disse que no Porto Moniz houve oito atendimentos relacionados com os fogos. "Um utente com queimaduras que foi reencaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça [no Funchal], três utentes que manifestavam alguma ansiedade e foram tratados perante essa situação, ainda a situação de um bebé por inalação de fumo e ainda mais três situações ligeiras", explicou. Uma casa devoluta e outra não habitada foram destruídas pelas chamas na Calheta, sendo que as autoridades procederam à retirada de 40 utentes de um lar de idosos, no concelho do Porto Moniz, e encerraram uma escola na freguesia da Fajã da Ovelha, bem como o centro de saúde da localidade e a casa do povo. O centro de saúde da freguesia das Achadas da Cruz também foi encerrado, ao passo que na quarta-feira foram retirados 120 hóspedes de um hotel na freguesia dos Prazeres, que pernoitaram no pavilhão gimnodesportivo da localidade e hoje foram encaminhados para outro hotel. Embora não tenha sido mencionado no balanço apresentado pelo secretário da Saúde e Proteção Civil, a Câmara Municipal da Calheta indicou, em edital, que "muitos residentes" foram forçados a abandonar as suas casas "em busca de segurança", tendo sido ativada a situação de alerta e o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.