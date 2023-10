Mais de metade do concelho da Calheta já ardeu, diz autarca

Em declarações à agência Lusa, perto das 22h00, o autarca especificou que o fogo que deflagrou na quarta-feira, pelas 18h00, afetou sobretudo as freguesias da Ponta do Pargo, da Fajã da Ovelha e dos Prazeres, "além de toda a zona florestal".

Mais de metade do concelho da Calheta, na Madeira, ardeu devido ao incêndio que deflagrou na quarta-feira e que ainda lavra, disse esta quinta-feira o presidente do município, indicando que há a registar uma pessoa desalojada.

À agência Lusa, o presidente do município disse ainda que "não há feridos", mas há a registar a morte de alguns animais domésticos.

Durante a tarde, o fogo já tinha obrigado ao encerramento de uma escola e do centro de saúde da freguesia da Fajã da Ovelha.

Relativamente aos meios no local, o presidente da Câmara da Calheta especificou que estão mobilizados sete corporações de bombeiros no terreno, num total de 75 operacionais, apoiados por 21 meios terrestres.

O único helicóptero de combate a incêndios disponível na Madeira esteve a ajudar durante o dia, mas já não está a trabalhar por falta de visibilidade, retomando os trabalhos na sexta-feira de manhã.

Afirmando que a freguesia da Ponta do Pargo é naturalmente "muito ventosa", o autarca prevê que seja uma noite de muito trabalho no terreno e referiu que os operacionais "estão exaustos".

Nos Censos de 2021, o concelho da Calheta registava 10.915 habitantes e uma densidade populacional de 98 residentes por quilómetro quadrado.

O fogo deflagrou inicialmente na quarta-feira, cerca das 18h00, na freguesia dos Prazeres, na zona oeste da ilha da Madeira, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz, onde ao início da noite lavrava com mais intensidade.

Um outro fogo deflagrou hoje no município de Câmara de Lobos e continua a mobilizar meios esta noite.

Para ajudar no combate a estes incêndios, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou à tarde que vão ser enviados meios para a Madeira.

No balanço das 20h00, o secretário regional Pedro Ramos anunciou que uma equipa de 55 elementos da força especial de bombeiros enviada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai chegar à região na sexta-feira de manhã.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, desde o dia 4 de outubro foram registados vários focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha.

O arquipélago da Madeira encontra-se em aviso meteorológico laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, que diariamente ultrapassa os 30 graus. A situação vai prolongar-se até às 18h00 de sábado.