Madeira pede ajuda a Lisboa por causa dos incêndios

A Proteção Civil da Madeira pediu ajuda a Lisboa por causa dos incêndios, avançou à Renascença fonte oficial. O Governo já acedeu ao pedido.

As autoridades madeirenses vão solicitar reforço de operacionais para ajudar a combater os fogos na zona da Calheta.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai enviar meios para ajudar no combate aos incêndios na Madeira, anunciou entretanto o ministro da Administração Interna.



José Luis Carneiro adiantou aos jornalistas que esta força será enviada "o mais rapidamente possível", tratando-se apenas de "uma questão de preparação e projeção desses mesmos meios".



O incêndio que lavra no concelho da Calheta, Madeira, estava esta quinta-feira a ser combatido por 92 operacionais de todos os corpos de bombeiros da região, apoiados por 26 veículos e pelo meio aéreo, indicou o Serviço Regional de Proteção Civil, em comunicado.



A mesma nota refere que o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e o presidente do município da Calheta, Carlos Teles, encontram-se a acompanhar os trabalhos efetuados na gestão do incêndio, “assim como a situação referente ao incêndio no Curral das Freiras, na zona da Seara Velha, onde estão empenhados 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos com quatro veículos”.



O incêndio na Calheta deflagrou na quarta-feira, cerca das 18h00, na freguesia dos Prazeres, e motivou a retirada de 120 hóspedes de um hotel, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã de Ovelha, onde agora lavra com mais intensidade, e, posteriormente, à freguesia da Ponta do Pargo.

Hoje de manhã, foi também encerrada uma escola e o centro de saúde da Fajã da Ovelha, assim como os acessos à freguesia.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, desde o dia 4 de outubro foram registados vários focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha.

O arquipélago da Madeira encontra-se em aviso meteorológico laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, que diariamente ultrapassa os 30 graus, situação que se vai prolongar até às 18h00 de sábado.

[notícia atualizada às 17h45]