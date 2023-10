Em Lisboa, os doentes com baixa visão treinam tarefas domésticas num "laboratório-apartamento"

“D. Teresa hoje estamos num novo espaço. Vamos treinar aquelas tarefas domésticas em que sente mais dificuldade, como colocar água num copo”, continua a psicomotricista Paula, enquanto se levantam da mesa que está à entrada e se dirigem até à cozinha, no fundo do apartamento.

Hoje o plano da consulta é diferente. Teresa vai experimentar, pela primeira vez, o novo laboratório de atividades diárias do instituto. É um pequeno apartamento, com cerca de 30 metros quadrados, divididos entre um quarto e uma cozinha.

Pouco minutos depois, já está pronta a fazer o almoço. À sua frente, está um conjunto de protetores de dedos e uma faca com relevo, para estimular o tato. Vão ajudá-la a cortar a courgette que vai pôr no refugado. Logo ao lado, uma “balança falante”, como lhe chama Teresa: reproduz, em voz alta, os valores das medições.

Junto à janela, está a mesa de refeições. Aqui tudo é pensado ao pormenor para facilitar a vida dos utentes com baixa visão. Os talheres têm marcas com relevo para estimular o tato, o copo azul-escuro contrasta com a toalha branca. A tecnologia também ajuda: pendurado no rebordo do copo, está um sensor que apita assim que entra em contacto com a água.

“Eu adoro cozinhar. Ultimamente, faço tudo com muito receio: de vez em quando, aparecem os meus filhos ou netos a dizer que uma panela vai cair ou que me vou queimar a usar o forno. Com esta cozinha, espero voltar a cozinhar sem medo”, conta-nos, com um sorriso brilhante nos lábios.

“Queremos dar autonomia às pessoas”

Salomé Gonçalves, médica oftalmologista e coordenadora do laboratório, explica que a ideia surgiu com a subida do número de casos de cegueira e de baixa visão. A causa do aumento? O maior rastreio.

“Apesar de serem doenças tardias, os casos de cegueira e baixa visão são diagnosticados cada vez mais cedo – tem sido feito um esforço para aumentar o número de rastreios. Além disso, e nos últimos anos, a população residente em Portugal aumentou e, só por isso, o número de casos das patologias costuma subir”, explica a especialista.

Salomé Gonçalves relembra ainda que as pessoas com problemas graves de visão são, habitualmente, “muito dependentes dos apoios sociais, para realizarem as suas atividades diárias” e isso “custa-lhes”. Por isso, “darmos autonomia às pessoas é o nosso principal objetivo”.

No laboratório, são ainda recebidas crianças, principalmente para treinarem competências de visão no âmbito da vida escolar. O tempo de intervenção não é linear, tanto pode ir das três às dez sessões: Salomé Gonçalves sublinha que o importante “é servir as pessoas, demore o tempo que demorar”.

Com a pandemia pelo meio, passaram três anos, desde a ideia do laboratório até à inauguração, esta quinta-feira, no dia mundial da visão, pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Entre mecenas e o conselho de administração do hospital, o investimento no laboratório ficou em mais de seis mil euros.